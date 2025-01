Primo raduno del nuovo anno per la Nazionale Femminile azzurra di rugby, che ha avuto modo di lavorare per la prima volta con il nuovo coach Fabio Roselli. La squadra si è ritrovata quest’oggi al CPO Giulio Onesti di Roma, dove il nuovo ct ha avuto modo di incontrare i media di riferimento per presentarsi e esporre il suo pensiero e la sua filosofia di gioco verso questo nuovo percorso.

LE PRIME PAROLE DEL NEO CT ROSELLI

“Fin da quando abbiamo trovato l’accordo e sono stato scelto per questo incarico – ha dichiarato – ho aspettato questo momento: non vedo l’ora di iniziare questo raduno. Ogni sfida comporta aspetti positivi e ostacoli: seguo questo gruppo da un po’ e posso dire che l’Italia è una squadra forte, che ha giocatrici eccezionali. La nostra sfida sarà maggiormente con il tempo: abbiamo sette mesi di qui alla Coppa del Mondo, con in mezzo il Sei Nazioni. Sono i due tornei più importanti che ci siano, quindi dobbiamo valorizzare ogni momento insieme, ma anche quelli in cui non saremo in raduno.

“In queste settimane ho avuto modo di parlare con molte giocatrici, comprese quelle che giocano in Inghilterra che non possono essere presenti a questo raduno, che quelle che non ho potuto chiamare perché non al 100% della forma – ha proseguito -. Voglio che la squadra inizi a far bene già dal Sei Nazioni, senza approcciare in modo del tutto sperimentale. Certo, ci prepareremo strategicamente a ogni sfida con i nostri avversari, a partire da quella d’esordio con l’Inghilterra il prossimo 23 marzo a York. Il nostro obiettivo è fare un grande Sei Nazioni per fare poi un grande Mondiale”.

Sull’identità di gioco che Roselli vuole dare alla sua squadra, le idee sono chiare: “Voglio uno stile che sia cucito su misura per questo gruppo. L’Italia Femminile è lo specchio del rugby italiano. Noi italiani siamo creativi, sappiamo esaltarci quando le cose vanno bene. Nell’ultimo anno la Nazionale ha fatto un grande miglioramento difensivo, quindi partiremo da questo, andando poi a lavorare in altri aspetti, cercando di favorire un’evoluzione del gioco d’attacco”.

Sui giorni che hanno seguito l’annuncio della sua nomina come Head Coach dell’Italia Femminile, Roselli ha raccontato: “La prima persona che ho chiamato è stata Elisa Giordano, la nostra Capitana. Ci siamo sentiti più volte e abbiamo parlato della mia filosofia e delle idee sul nostro percorso iniziale. Ho però parlato anche con Nanni Raineri. Lo conosco da una vita, abbiamo giocato insieme per moltissimi anni alla Rugby Roma e abbiamo avuto moto di parlare dopo la mia nomina. È stato un passaggio di consegne sereno e molto rispettoso”.

LE PAROLE DEL DIRETTORE TECNICO

“Siamo felici di iniziare quest’avventura con un tecnico d’esperienza come Fabio Roselli, che nel corso della sua esperienza come allenatore ha dimostrato e dimostra di avere le capacità tecniche e personali che questo gruppo, chiamato nel 2025 a prendere parti a sfide importanti come il Sei Nazioni femminile e la Coppa del Mondo, richiede. Questo primo raduno sarà senz’altro importante a livello conoscitivo, ma servirà molto anche per gettare le basi dell’Italia del futuro staff e atlete iniziano oggi un anno molto importante per il movimento italiano e sono certo che lo faranno al meglio anche grazie all’apporto professionale di Fabio”, ha dichiarato Daniele Pacini.

I PROSSIMI IMPEGNI DELLE AZZURRE

Domenica 23 marzo 2025, ore 16:00, York, York Community Stadium, Guinness Women’s Six Nations I giornata

Inghilterra v Italia

Domenica 30 marzo 2025, ore 16:00, Parma, Stadio Sergio Lanfranchi, Guinness Women’s Six Nations II giornata

Italia v Irlanda

Domenica 13 aprile 2025, ore 16:00, Edimburgo, Hive Stadium, Guinness Women’s Six Nations III giornata

Scozia v Italia

Sabato 19 aprile 2025, ore 14:00, Parma, Stadio Sergio Lanfranchi, Guinness Women’s Six Nations IV giornata

Italia v Francia

Sabato 26 aprile 2025, ore 13:15, Parma, Stadio Sergio Lanfranchi, Guinness Women’s Six Nations V giornata

Italia v Galles

Sabato 23 agosto 2025, ore 21:15, Exeter, Sandy Park, Rugby World Cup England 2025 – I giornata

Francia v Italia

Domenica 31 agosto 2025, ore 16:30, York, York Community Stadium, Rugby World Cup England 2025 – II giornata

Italia v Sudafrica

Domenica 7 settembre 2025, ore 15:00, Northampton, Franklin’s Garden, Rugby World Cup England 2025 – III giornata

Italia v Brasile