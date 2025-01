Federico Chiesa non sta trovando spazio al Liverpool e potrebbe cambiare subito squadra: si fa strada una clamorosa ipotesi, può tornare a casa.

L’impatto con il mondo della Premier League non è stato quello che Federico Chiesa aveva sognato al momento del suo passaggio al Liverpool.

Dopo non esser mai stato preso in considerazione dal neo tecnico Thiago Motta e finito ai margini della Juventus nel corso dello scorso precampionato, la società decide di venderlo anche per motivi economici, accettando l’offerta del Liverpool di 12 milioni di euro più 3 di bonus.

Arrivato in Inghilterra il 29 agosto, Chiesa trova l’esordio il 17 settembre… In Italia! L’attaccante entra infatti al posto di Mohamed Salah nei minuti di recupero della sfida di Champions League contro il Milan a San Siro, vinta dai Reds per 3-1.

Da lì in avanti, però, il minutaggio cala drasticamente, anche a causa di diversi infortuni di natura fisica che lo fermano continuamente. Fu lo stesso allenatore Arne Slot a confermare la difficoltà dell’ex Juventus nell’adattarsi all’intensità del calcio britannico.

Una sola presenza in campionato, entrando al 72′ minuto nel match contro il Bournemouth dello scorso 21 settembre, e due in Carabao Cup, dove si registra tra l’altro l’unica partita giocata da titolare. Visto anche l’ottimo rendimento del Liverpool e la difficoltà di emergere in un attacco fatto di campioni, l’ipotesi di lasciare subito l’Inghilterra già a gennaio non è così utopistica.

Chiesa lascia il Liverpool e torna in Serie A

Sono diverse le squadre di Serie A che stanno pensando di riportare Chiesa in Italia già nel corso del mercato invernale. Su tutte ci sono Napoli, Inter e Atalanta, ma in questi primi giorni del nuovo anno sta circolando una clamorosa voce: il ritorno di Chiesa alla Fiorentina.

L’addio alla città di Firenze non fu per nulla facile, la tifoseria non gli perdonò il trasferimento ai rivali storici della Juventus. Ma adesso, a quattro anni da quella cessione che tanto fece male al tifo viola, la piazza ha cercato di superare l’odio e l’astio e ora sogna un grande ritorno.

La società sta seriamente pensando a questa operazione, ma servirebbe una mano dal Liverpool. Chiesa attualmente percepisce 7,5 milioni netti a stagione, una cifra impareggiabile per la Fiorentina. Ecco perché l’idea sarebbe quella di acquistarlo con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto e farsi pagare una parte di stipendio dai Reds per questi sei mesi di prestito.

Un’idea che sta iniziando a farsi sempre più viva tra la dirigenza viola e che sta facendo sognare un’intera tifoseria.