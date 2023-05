Ferrari come il gambero: passi avanti in qualifica, ma che fatica in gara

Se la Ferrari fosse un animale quale sarebbe? Con ogni probabilità il gambero e il weekend del GP di Miami 2023, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1, l’ha ribadito. La Rossa ha infatti vissuto un fine settimana a due facce bene, partito in maniera discreta ma terminato senza grandi sorrisi. Dalla qualifica sono infatti arrivati segnali positivi, non solo con il terzo posto di Carlos Sainz ma in generale dal passo. Pur essendo risaputo che con i ‘se’ e con i ‘ma’ non si fa la storia, resta da chiedersi dove sarebbe arrivato Charles Leclerc senza quell’errore che poi ha comportato la bandiera rossa. Fatto sta che si erano visti dei passi avanti, anche rispetto a inizio stagione, poi non confermati in gara.

Il team di Maranello ha infatti vissuto una domenica anonima, caratterizzata da una gara in costante difficoltà e senza mai l’impressione di poter dar seguito a quanto di buono fatto in qualifica. I risultati parlano chiaro ed il quinto e settimo posto non sono piazzamenti che lasciano soddisfatti. La cosa che più preoccupa però è come sono maturati, con una fatica fuori dal normale e una gara giocata in difesa. La stagione è lunga e il tempo per riscattarsi c’è, ma il “tempo del gambero” deve volgere al termine al più presto.