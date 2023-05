Gp Miami, Leclerc: “Tanto lavoro da fare, facciamo fatica in gara”

Leclerc ha commentato il deludente 7° posto arrivato nel Gp di Miami: “Abbiamo tanto lavoro da fare, veramente tanto. Abbiamo una macchina che quando siamo nelle condizioni ideali dà un buon feeling, ma non appena non siamo a posto con tutte le componenti, diventa molto difficile. Con le medie a inizio gara non riuscivo a girare la macchina, dovevo cercare di non scivolare con le gomme davanti perché sapevo che il primo stint sarebbe stato lungo e quindi questo mi ha condizionato per il resto della gara. Dopo con le gomme dure è andata un po’ meglio, ma dobbiamo lavorare per avere una macchina più costante in gara Oggi ci sono stati diversi problemi, adesso guarderemo tutta la macchina. Oggi la macchina saltava tanto specie in curva veloce rispetto al resto del weekend. In più la gestione delle gomme è veramente difficile, quindi bisogna analizzare tutto questo“. “In qualifica siamo a battagliare per stare davanti, mentre in gara dobbiamo accettare di farci passare per gestire bene la gomma ed estrarre il massimo dalla macchina attuale. E’ una mentalità difficile da avere, ma non dobbiamo mollare: vedremo gli aggiornamenti a Imola, con una buona qualifica è più difficile sorpassare, però la priorità è migliorare il passo gara“.