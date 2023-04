F1, Verstappen: “Sprint race non sono nel nostro DNA, servono più team che lottino per la vittoria”

Il campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, nel corso di un’intervista concessa ai media olandesi, ha commentato le recenti novità introdotte nel cirus criticando il format delle sprint race: “Non sono nel DNA della Formula 1, che si basa sull’ottenere il massimo durante la qualifica per poi fare una grande gara il giorno successivo. Non capisco perché si debba cambiare l’essenza di uno sport. Per ottenere più azione si devono anche ridurre i costi e secondo me servirebbero più squadre che possano lottare per il successo. Vogliono rendere emozionante ogni giorno del weekend, ma a questo punto sarebbe meglio ridurre i giorni. Si dovrebbe correre solo sabato e domenica. Lo spettacolo sarebbe grandioso con più team in lotta ed un weekend più intenso”.