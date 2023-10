F1, Verstappen: “Ferrari squadra incredibile. Spero che Elkann mi chiami per la F2004 di Schumacher”

In un’intervista rilasciata a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, Max Verstappen ha parlato della Ferrari, tra scuderia di Formula 1 e marchio riconosciuto a livello mondiale: “Ha una storia incredibile in questo sport ed è una grande avversaria contro cui gareggiare. Futuro in Ferrari? Quando scadrà il mio contratto attuale avrò 31 anni e penso che potrò ancora fare bene“.

Il tre volte campione del mondo ha poi svelato: “Mi piacerebbe conservare per la mia collezione personale le tre monoposto con cui sono stato campione del mondo, ma anche la F2004 di Michael Schumacher. E’ una vettura fantastica, tuttavia non so dove acquista. Se questo è un appello a John Elkann? Assolutamente sì, spero che legga l’intervista e mi chiami“. Al momento è difficile ipotizzare un futuro dell’olandese in Ferrari, sia perché si trova bene in Red Bull che per il contratto pluriennale che lo lega al team di Mylton Keynes, ma mai dire mai.