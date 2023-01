F1, ufficiale: James Vowles nuovo team principal della Williams

La Williams ha annunciato il nuovo team principal per la scuderia di Formula 1: si tratta dell’ex direttore strategico del team Mercedes, James Vowles, e prenderà servizio per il nuovo incarico a partire dal 20 febbraio, alla vigilia dei primi test in Bahrain. L’ex team principal Jost Capito era andato via a dicembre insieme al direttore tecnico Francois Xavier Demaison. L’obiettivo del nuovo team principal, 43 anni, è di far risalire la scuderia che ha chiuso all’ultimo posto il precedente Mondiale.