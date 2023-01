Iran: Niazmand utilizza il bonus Mondiale per scarcerare 20 persone

Payam Niazmand, portiere iraniano, ha usato i soldi ricevuti dalla Federazione per la partecipazione al Mondiale, circa 9.000 euro di bonus, per pagare la cauzione a 18 uomini e 2 donne condannati a tre anni di carcere per le proteste contro il regime di Teheran. Niazmand ha ispirato tanti altri compagni a fare lo stesso, mandando così l’ennesimo segnale di vicinanza e di sostegno al popolo iraniano.