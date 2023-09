F1, Toto Wolff: “Nel 2024 la Mercedes può sfidare la Red Bull”

“Vogliamo compiere un passo in avanti simile a quelli fatti da McLaren e Aston Martin”. Lo ha detto il team principal della Mercedes, Toto Wolff in vista delle ultime otto gare della stagione di F1. “Al momento – ha detto Wolff in un’intervista pubblicata dal sito della Formula 1 -, abbiamo bisogno non di un aggiornamento che ci migliori non di due decimi ma di almeno cinque decimi in più”. La Mercedes vuole tornare competitiva nella prossima stagione. E alla domanda se sia realistico pensare di sfidare la Red Bull nel 2024: “Penso che sia possibile tornare in gioco. La macchina al momento resta molto imprevedibile e manca di grip, quindi c’è ancora diverso lavoro da fare. In F1 – prosegue – si devono sempre mettere insieme tante componenti necessarie per realizzare un progetto vincente”. “Le squadre dal secondo al sesto possono essere abbastanza vicine tra loro, siamo noi, Ferrari, McLaren e Aston Martin – sottolinea – Siamo saldamente secondi nel campionato, speriamo presto terzi nel campionato piloti con Lewis [Hamilton], quindi stiamo facendo il miglior lavoro possibile considerando la mancanza di prestazioni della vettura”, conclude Wolff.