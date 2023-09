Amichevoli Nazionali, Giappone forza 4: altro poker anche alla Turchia

Il Giappone calcistico sta vivendo un momento d’oro e di grandissima prospettiva. Dopo il poker che è valso la panchina di Flick contro la Germania, la selezione nipponica ha rifilato altri 4 gol ad un’altra nazionale europea. Questa volta a farne le spese è stata la Turchia di Calhanoglu che ha dovuto vedere a Genk, in Belgio, il Giappone prevalere anche con una certa facilità.

I giapponesi hanno sbloccato il risultato al 16° con Atsuki Ito, per poi prendere il largo con la doppietta di Nakamura, in gol al 28° e al 36°. I turchi accorciano le distanze al 44° con Kabak per il 3-2 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa in campo il centrocampista dell’Inter, Calhanoglu, e al 61° la Turchia accorcia ulteriormente con Bertug Yildirim, ma al 78°, su rigore, Junya Ito fissa il risultato sul 4-2 e mette al sicuro la vittoria del Giappone.