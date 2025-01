Ferrari è a Barcellona per una tre giorni di test privati, che vede impegnata sia Lewis Hamilton che Charles Leclerc sulla Sf23. I due piloti sono già scesi in pista nella giornata di ieri (Leclerc durante la mattina, Hamilton nel pomeriggio), con Hamilton che è tornato in macchina oggi. L’inglese non ha concluso la sessione nel migliore dei modi, finendo contro le barriere nell’ultimo settore del tracciato. Il pilota non ha subito alcuna conseguenza, mentre la monoposto avrebbe riportato alcuni danni alle componenti aerodinamiche e alle sospensioni.

I meccanici si sono messi subito al lavoro per riparare e sostituire gli elementi danneggiati, in modo che la vettura possa essere utilizzata da Charles Leclerc nel corso del pomeriggio. Il team di Maranello rimarrà a Montmelò anche nella giornata di domani, che vedrà in pista Antonio Giovinazzi e Dino Beganovic. La Ferrari tornerà in pista – ancora sul circuito di Barcellona – la prossima settimana, in occasione dei test Pirelli, attesi lunedì 3 martedì 4 febbraio.

Non è la prima volta che Hamilton termina i test pre stagionali con un incidente. Il pluricampione, infatti, è finito fuori pista prima del debutto ufficiale con tutti i team per cui ha corso. Nel 2007, anno del suo arrivo in F1, il numero 44 ha avuto un incidente con McLaren sulla pista di Valencia. Alcuni anni più tardi, nel 2013, Hamilton si è ripetuto a Jerez, mentre era al volante della Mercedes. Ora, alla lista si aggiunge anche Ferrari.

La presentazione della monoposto

Lewis Hamilton e il compagno di squadra Charles Leclerc avranno la possibilità di mettersi al volante della nuova monoposto tra circa un mese. La vettura, ad oggi conosciuta come ‘progetto 677’, verrà presentata a Londra il 18 febbraio. La F1 ha infatti organizzato un grande evento per festeggiare i 75 anni di campionato, durante il quale i dieci team sveleranno le proprie livree. Ferrari non ha però intenzione di rinunciare al tradizionale shakedown, che si svolgerà dunque il giorno successivo, il 19 febbraio. Hamilton e Leclerc percorreranno alcuni chilometri sulla pista di Fiorano, che sarà raggiunta da tifosi curiosi di vedere in azione la vettura 2025 e il pluricampione iridato.

I test ufficiali in Bahrain

Hamilton avrà la possibilità di prendere maggiore confidenza con la squadra e con la monoposto in occasione dei test ufficiali. I piloti più veloci del mondo si raduneranno in Bahrain tra il 26 e il 28 febbraio, per un’intensa tre giorni di test. Team e piloti potranno completare numerosi giri, macinando diversi chilometri, per valutare e analizzare i diversi aspetti delle monoposto. Raramente però i test riescono a mostrare il reale valore delle forze in campo. Si dovrà dunque attendere il via della stagione per comprendere gli equilibri sulla griglia. Il mondiale 2025 partirà da Melbourne, in Australia, nel weekend tra il 14 e il 16 di marzo.