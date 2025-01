Il nuovo quadriennio olimpico del judo si apre a Parigi, dove va in scena l’atteso Grand Slam. L’evento è in programma tra sabato 1 e domenica 2 febbraio presso l’Accor Arena di Bercy. La gara vedrà la partecipazione di 317 atleti iscritti, tra cui quattro azzurri, in gara individualmente. Manuel Lombardo, campione europeo 2021 e medaglia d’argento ai Mondiali di Doha 2023, si vedrà impegnato nella categoria 73 kg. Lombardo ha partecipato a due Olimpiadi nel corso della sua carriera: quelle di Tokyo 2020 e quelle di Parigi 2024, terminando quinto in entrambe le occasioni. Anche Andrea Carlino torna a Parigi, dopo aver fatto tappa nella capitale transalpina la scorsa estate, partecipando ai Giochi a cinque cerchi e terminando in nona posizione. L’azzurro dell’Esercito sarà in gara nella categoria 60 kg.

Nel femminile, è attesa Savita Russo, classe 2005. Il giovane talento ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024, concludendo diciassettesima nella categoria 63 kg. Infine, al Grand Slam di Parigi parteciperà anche la 24enne Irene Pedrotti. La judoka italiana ha terminato il 2024 con la vittoria dell’European Open di Roma e sogna di iniziare il 2025 in modo simile. Pedrotti sarà in gara nella categoria 70 kg.

Judo, Grand Slam Parigi – Dove vederlo

Il Grand Slam transalpino potrà essere seguito in diretta. E’ infatti prevista la copertura televisiva di Sky, che trasmetterà le gare dalle 17:00 alle 20:30. Al commento ci saranno Ylenia Scapin e Ivano Pasqualini. Le prove di sabato 1 febbraio saranno disponibili sul canale di Sky Sport Max (203), mentre gli incontri di domenica 2 febbraio verranno trasmessi sul canale di 257 Sky Sport.