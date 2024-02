F1, test Bahrain 2024: Sainz miglior tempo nel pomeriggio del day-2, ottima Ferrari nel passo gara

Un super Carlos Sainz guida la classifica tempi della sessione pomeridiana del day-2 dei test del Bahrain di F1. Una Ferrari che brilla, e non poco, non soltanto nel time attack, in cui lo spagnolo, all’ultimo anno in rosso, ha trovato un crono di gran lunga migliore rispetto alla concorrenza, ma anche sul fronte del passo gara, dove nella simulazione del GP la vettura di Maranello ha dimostrato un’ottima performance e di essere competitiva, anche se siamo appena agli albori di una stagione che deve ancora iniziare fra otto giorni con le prime prove libere su questa stessa pista di Sakhir.

Al secondo posto troviamo Sergio Perez (oggi Verstappen tenuto a riposo) con un grosso exploit con le gomme C3 in cui è l’unico a scendere sotto il 31, Lewis Hamilton – in pista solo il futuro pilota del Cavallino e non George Russell – chiude in terza posizione e Lando Norris col quarto tempo, mentre Charles Leclerc col tempo del mattino resiste in sesta posizione senza girare al pomeriggio. La Ferrari fa dunque la voce grossa: dopo qualche perplessità emersa ieri, oggi la vettura fa sognare e il degrado delle gomme pare messo alle spalle, ma vanno assolutamente mantenuti i piedi a terra.

CLASSIFICA TEMPI COMPLETA DAY 2 TEST BAHRAIN