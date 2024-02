Celtic: l’ex Toro Joe Hart annuncia il ritiro a fine stagione

Joe Hart annuncia il ritiro. Il 36enne (37 il prossimo 19 aprile) portiere inglese a fine stagione lascerà il Celtic, ma soprattutto il calcio giovato. L’ex portiere del Torino (ha giocato in granata nella stagione 2016-2017) è stato lo storico numero 1 del Manchester City (dal 2006 al 2016), ma anche della nazionale inglese con cui vanta 75 presenze.

Alla terza stagione con i biancoverdi di Glasgow, Hart ha deciso di dire basta: “Ci penso da un po’, non credo ci sia un momento giusto o sbagliato, fisicamente sto molto bene, ma sono nel calcio professionistico da quando avevo 16 anni – l’estremo difensore ai microfoni della tv del club scozzese -. Ho percorso ogni strada per mantenermi nella migliore forma possibile e dare il massimo, sto ancora benissimo, ma sono consapevole che il tempo non aspetta nessuno e non voglio che sia il mio corpo a dirmi che è arrivato il momento del ritiro”.

“Per noi è stato una grande risorsa – le parole di mister Brendan Rodgers -, al di là delle qualità da portiere, Joe è un uomo eccezionale con cui è fantastico lavorare e che dà sempre il massimo, sono sicuro che continuerà a farlo fino al termine della stagione”. In Italia non lascia grandi ricordi se non consideriamo il rigore col “cucchiaio” subito da Pirlo, anzi possiamo dire l’esatto opposto, ma sicuramente diciamo addio a un pezzo importante del calcio contemporaneo.