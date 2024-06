F1, Stella: “McLaren molto vicina alla Red Bull, grande risultato per noi”

Andrea Stella, team principal della McLaren, ha rilasciato un’intervista al sito della Formula 1, facendo un bilancio della prima parte di stagione: “Penso che McLaren e Red Bull siano molto vicine. In Canada la differenza in qualifica era di 20 millesimi di secondo, mentre in Spagna di pochi millesimi, anche in gara. Per noi si tratta di un grande risultato, specialmente se consideriamo dov’eravamo dodici mesi fa. Essere alla pari con la Red Bull è fantastico, ma vogliamo continuare a migliorare la vettura. Non è scontato, anzi è richiesto molto lavoro, ma sono ottimista per il futuro“.

Dei progressi riconosciuti anche dal rivale Max Verstappen, che al termine della gara di Barcellona ha dichiarato: “La McLaren sta facendo un ottimo lavoro: hanno portati tanti aggiornamenti e sembra che la loro monoposto funzioni alla grande. Sapevo che sarebbero stati molto vicini“. In merito alla Red Bull, invece: “A livello di tempo sul giro, quello che abbiamo portato in macchina non è paragonabile a loro. Dobbiamo quindi trovare qualcosa in più e tentare di fare nuovamente un salto in avanti“.