Argentina, Scaloni: “Alvarez o Lautaro? C’è bisogno di equilibrio, sceglierò il più adatto per ogni gara”

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato dopo la vittoria per 1-0 contro il Cile nel match della fase a gironi di Copa America 2024. In particolare, si è soffermato sulla scelta dell’attaccante da affiancare a Lionel Messi, con Julian Alvarez che nelle prime due partite è stato preferito a Lautaro Martinez: “C’è sempre bisogno di equilibrio, continuerò a scegliere quello che secondo me è più adatto per quella partita. Stavolta ha giocato Julian, ma in campo ci vanno 11 giocatori ed è fondamentale bilanciare il piano di gioco. Le scelte varieranno nel corso del torneo in base all’avversario“.

In merito ad Alejandro Garnacho, rimasto in panchina sia contro il Canada che contro il Cile, invece: “E’ un giocatore giovane e porta freschezza. Speriamo che quando gli verrà data l’occasione riuscirà a coglierla e lo stesso vale per tutti i giovani“. A tal proposito, Scaloni ha lasciato intendere che potrebbe sperimentare già nel prossimo match, contro il Perù, visto che l’Argentina si è qualificata ai quarti di finale con un turno d’anticipo.