F1 GP Belgio, Sainz: “Gara decisa sul pit stop, a me è andata male”

“Era chiaro che la gara si sarebbe decisa sul pit-stop. A me non è andato bene e mi è costato il podio. È andata così. Non sempre le cose vanno come uno vorrebbe, ma dobbiamo continuare a provare”. Queste le dichiarazioni del pilota Ferrari Carlos Sainz al termine della Sprint Race del Gp del Belgio, chiusa al quarto posto. In merito alla sicurezza in pit lane, il ferrarista ha aggiunto: “Bisogna vedere di trovare soluzioni per non avere venti macchine in pit lane con tanti meccanici, mi sembra una situazione pericolosa. Certo le condizioni della pista ci hanno costretto a fare questa sosta perchè le gomme funzionano così”.