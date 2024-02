F1, Sky Sports UK sicura: Lewis Hamilton andrà in Ferrari nel 2025

Arrivano conferme anche dall’estero e sono di quelle importanti per quanto riguarda il possibile passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025. Dopo l’indiscrezione lanciata dal Corriere della Sera questa mattina, ripresa poi anche dai maggiori quotidiani esteri come L’Equipe, ora sono anche siti specializzati e fonti inglesi a trattare la notizia. Secondo quanto riportato da Autosport, le negoziazioni si troverebbero a uno stato molto avanzato e potrebbero terminare entro la fine di questa settimana. A quanto pare, nell’ultimo contratto firmato da Hamilton con la Mercedes c’è una clausola che potrebbe liberarlo al termine della stagione 2024, con la possibilità quindi di accasarsi in un’altra squadra nel 2025. E non usa condizionali Sky Sports UK, che lancia una vera e propria ‘Breaking News’: Lewis Hamilton sarà un pilota Ferrari dal 2025. Secondo l’emittente del Regno Unito, Toto Wolff farà un annuncio in cui darà la notizia ufficiale alla Mercedes Factory nel corso della giornata.

BREAKING: Lewis Hamilton will join Ferrari for the 2025 season 🏎️pic.twitter.com/O9nKwt5fFe — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 1, 2024