Barcellona, infortunio per Ferran Torres. Dalla Spagna: “Salta l’andata col Napoli”

Non si fermano le brutte notizie dall’infermeria per il Barcellona, prossimo avversario del Napoli agli ottavi di finale di Champions League. Ferran Torres si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. L’infortunio è di lieve entità, ma secondo quanto riporta SPORT, il giocatore salterà l’andata di Champions League contro il Napoli (21 febbraio) ed è in dubbio per il match di ritorno (12 marzo), anche se il club spera che possa essere disponibile per la partita di Barcellona.