F1, Sainz: “Test senza intoppi. Non vedo l’ora di tornare in pista”

“Abbiamo concluso il test senza intoppi completando il programma previsto per questi tre giorni. Per questo voglio dire grazie a tutta la squadra, sia qui che a Maranello. Oggi ci siamo concentrati su prove di simulazione sia di qualifica che della gara per completare tutte le verifiche che avevamo pianificato. Ora analizzeremo in profondità i dati per arrivare preparati al meglio al primo Gran Premio della stagione“. Questa è l’analisi di Carlos Sainz al termine della terza e ultima giornata dei test in Bahrain. Il pilota Ferrari ha già la testa al Mondiale: “Non vedo l’ora di tornare in pista qui fra una settimana”.