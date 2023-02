Juventus, Allegri allena Vlahovic in privato: lezione sui movimenti offensivi

Curioso siparietto alla Continassa al termine della seduta d’allenamento pomeridiana della Juventus, come riportato da La Gazzetta dello Sport: Massimiliano Allegri, infatti, ha fatto restare Dusan Vlahovic più del dovuto e gli ha impartito una vera e propria lezione privata sui movimenti offensivi. Lo ha marcato, gli ha servito la palla come se fosse un playmaker, gli ha dato preziosi consigli. Obiettivo? Migliorare sempre di più la visione di gioco del suo numero 9 per cercare di trasformarlo in un cannoniere ancora più forte di quanto non lo sia oggi.