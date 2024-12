“Quattro anni di momenti indimenticabili, celebrazioni, grandi battaglie in pista e grandi insegnamenti. Porterò sempre con me questi ricordi. Grazie”. E’ questo il messaggio che Carlos Sainz pubblica sui propri profili social in saluto alla Ferrari, nel corso del weekend del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa del calendario di F1. Arriva anche il ringraziamento del compagno di squadra Charles Leclerc, che correrà con un casco speciale dedicato allo spagnolo