“Ho letto di 4-5 allenatori pronti a sostituire Di Francesco. Io sicuramente non li ho contattati. Questa comunicazione non fa bene al Venezia. La gara col Como è decisiva per il mister? Io penso che bisogna andare avanti nel nostro percorso. o invece voglio chiarezza con i tifosi. Ho appreso che una parte di loro non ci sarà nei primi minuti della gara di domani. Non mi permetto di giudicare la loro scelta: hanno sempre dimostrato attaccamento ai colori e stima nei miei riguardi. on si può vivere ogni domenica come l’ultima spiaggia dopo 14 giornate. Oggi siamo in Serie A, con una squadra in crescita, un percorso tecnico chiaro, distanti 4 punti dalla zona di classifica auspicabile. Queste le parole del direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato con il Como.