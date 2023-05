Inghilterra, Southgate: “Maguire? Gioca poco nel club, situazione che non può durare all’infinito”

Ora anche il posto in nazionale è a rischio per Harry Maguire. Il difensore con ten Hag non trova molto spazio nel Manchester United e alla lunga questa mancanza di minuti può condizionare anche il suo futuro nella squadra di Southgate. “È una situazione che non può durare per sempre”, ha spiegato il tecnico. “Abbiamo in Marc Guehi, Lewis Dunk, Tyrone Mings giocatori che stanno facendo bene, ma senza la stessa esperienza a livello internazionale”.