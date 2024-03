F1, Sainz dopo l’operazione: “Mi sento molto meglio”

Le condizioni di Carlos Sainz sono migliorate dopo l’operazione d’urgenza a cui il pilota spagnolo si è sottoposto in Arabia Saudita per curare l’appendicite. È lo stesso ferrarista a confermarlo sui suoi canali social: “Mi sento molto meglio Grazie per i messaggi e grazie a chi si è preso cura di me“, ha scritto su Twitter, augurando poi buona fortuna per la gara di domani e complimentandosi con il suo sostituto Bearman per l’esordio e con Leclerc per la seconda posizione.

Underwent a smooth operation today and I’m feeling much better!

Thank you for all your kind messages and to everyone that has looked after me these days here in Saudi, specially at the King Fahad Armed Forces Hospital. THANK YOU 🙏🏻

Great Quali from @OllieBearman on his hasty…

— Carlos Sainz (@Carlossainz55) March 8, 2024