F1, Red Bull: tanti dubbi nel paddock per il dopo Newey

Fino ad ora, i problemi interni alla Red Bull potrebbero non aver avuto un impatto sportivo, ma la partenza di Adrian Newey potrebbe influenzare direttamente le prestazioni della squadra . È uno degli ingegneri più rinomati sulla griglia e una delle menti principali dietro molte delle auto più dominanti della storia. Ralf Schumacher, attivo frequentatore del paddock, ha parlato delle prospettive della Red Bull nei prossimi anni:”Sì, l’addio di Newey è un dato di fatto e anche altre persone se ne andranno. Questo è un segreto di Pulcinella, ma in realtà è perché Christian Horner crede di non aver bisogno di tutte queste persone attorno a sé, ma di avere un’idea migliore di come ​​come può essere la Formula 1 o come può essere la tua squadra, e ha anche il pieno supporto dei proprietari in Thailandia. La Red Bull per me scomparirà con il passare gli anni e cadrà nella mediocrità”.