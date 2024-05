Sassuolo-Inter, Ballardini: “Possiamo giocarcela con chiunque”

Quella contro l’Inter di sabato sera “è una partita che offre emozioni forti. Penso che la rosa del Sassuolo possa giocarsela con chiunque, chiaramente ora dovremo farlo contro i campioni d’Italia che sono fortissimi ma abbiamo una rosa che può fare una buona prestazione, anche se veniamo da due prestazioni molto negative”. Lo ha detto il tecnico del Sassuolo, Davide Ballardini in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Mapei Stadium contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. L’infermeria non aiuta un Sassuolo che ha un solo risultato a disposizione in chiave salvezza ed è la vittoria. “Abbiamo fuori da un bel po’ Berardi, Castillejo e Defrel – spiega -. Ruan è squalificato, c’è Thorstvedt con un fastidio al pube da monitorare. Poi c’è Mattia Viti che oggi non ha finito l’allenamento per un mal di pancia: non so cosa possa essere e lo valuteremo nella giornata di domani”. L’eventuale assenza di Thorstvedt sarebbe pesante, ma il Sassuolo ha “Racic, Lipani, Obiang, Boloca, anche se è chiaro che è difficile sostituire un giocatore che ha fisicità e qualità con la palla. Ma non credo di creargli disturbo se dico che Lipani diventerà un giocatore importante. Parliamo di un un ragazzo serio”.