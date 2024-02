F1, la Red Bull si appresta a svelare la nuova RB20: presentazione il 15 febbraio a Milton Keynes

Sarà la Red Bull, scuderia campione in carica, l’ultimo team a svelare la propria monoposto – la nuova RB20 – per il Mondiale 2024 di Formula 1. L’evento è in programma giovedì 15 febbraio nel quartier generale di Milton Keynes (Regno Unito) e verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Oracle Red Bull. Presenti ovviamente i due piloti, Max Verstappen e Sergio Perez, insieme al Ceo/Team Principal Christian Horner e ai piloti della F1 Academy Emely de Heus e Hamda Al Qubaisi.