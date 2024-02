Feyenoord-Roma, Slot: “Mi sarebbe piaciuto affrontare ancora Mourinho. Loro favoriti”

“Mi sarebbe piaciuto affrontare ancora una volta Mourinho. Se lo affronti in carriera vuol dire che stai facendo bene, la Roma però ha deciso diversamente in queste settimane”. Lo ha detto l’allenatore del Feyenoord, Arne Slot, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma nei playoff di Europa League: “Se si guarda la storia, la Roma è favorita, però non di molto. È una sfida più grande per noi che per loro, questo sì. Per noi è una rivincita? Se vi dico i giocatori che ci saranno domani, sarete molto sorpresi nel vedere quanti c’erano anche l’anno scorso… Non parlo di vendetta, però voglio vincere”.