F1, Ralf Schumacher: “La Red Bull dovrebbe puntare su Sainz”

“Candidato nel 2025? Sono abbastanza sicuro che Sergio Pérez non avrà un’altra possibilità. Lo si è visto anche questo fine settimana: se tutto va bene, può avvicinarsi a Verstappen per un breve periodo di tempo, ma poi in gara si vede che sono due mondi diversi con la stessa macchina”. Lo ha detto a Sky Ralf Schumacher, riguardo a Checo Pérez. Ralf crede che i suoi anni migliori alla Red Bull siano già passati e che al suo posto nel team dovrebbe esserci il ferrarista Carlos Sainz.

Poi spiega perché il team austriaco dovrebbe cambiare pilota, virando su Sainz piuttosto che Alonso: “Una squadra non può permetterselo a lungo termine, quindi la collaborazione finirà sicuramente (con Perez, ndr.). Carlos Sainz è sul mercato, Fernando Alonso è sul mercato. Potrebbero arrivare anche nuovi giovani, c’è ancora molto da decidere anche con cambiamenti interni alla società, che ovviamente potrebbero influenzare anche la coppia di piloti, ma per il momento direi che l’unica cosa certa è che Verstappen continuerà l’anno prossimo, anche se la Mercedes volesse ingaggiarlo. Per me, dopo l’ultima gara dovrebbe essere Carlos Sainz a firmare per la Red Bull”.