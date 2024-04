Futsal Week, gli azzurri battono 10-1 la Turchia. Bellarte: “Tante note positive”

La Nazionale italiana di futsal batte la Turchia 10-1 e parte alla grande nel torneo Futsal Week, in programma da oggi a domenica a Porec in Croazia, che vedrà gli Azzurri affrontare anche Bosnia ed Erzegovina (venerdì ore 16) e Venezuela (domenica, sempre alle 16). Un netto successo quello degli Azzurri nell’esordio con tripletta per Brunelli e doppietta al ritorno in Nazionale per De Oliveira.

L’Italia torna così al successo dopo un digiuno di vittorie che resisteva ormai da 8 partite, cioè dal 6-5 alla Repubblica Ceca dello scorso ottobre nella gara valida per le Qualificazioni al Mondiale. Come detto, l’Italia tornerà in campo venerdì alle 16 per affrontare la Bosnia ed Erzegovina, che gli Azzurri sfidarono l’ultima volta nel 2022 in una doppia amichevole (una vittoria a testa).

Contento e non potrebbe essere altrimenti, il Ct Massimiliano Bellarte a fine partita: “È andata bene, se avessimo giocato sotto tono ci saremmo complicati la vita, ma così non è stato. Abbiamo mantenuto un alto livello di attenzione trovando buone soluzioni in attacco. Siamo riusciti a dare spazio a chi solitamente gioca meno e anche chi era all’esordio, come Cerantola, ha risposto bene. Sfruttando i minuti a sua disposizione, ha dimostrato che è un giocatore sul quale si può fare affidamento anche nelle prossime selezioni”.

Italia che ha ritrovato anche un’ottima fase d’attacco con due grandi finalizzatori: “Avere due pivot forti davanti, uno destro e uno mancino (Brunelli e De Oliveira, ndr), ha permesso di poter variare anche le soluzioni in fase offensiva – prosegue il commissario tecnico -, ora vorrei avere conferme nei prossimi incontri”.

Dopo il giorno di riposo, venerdì l’asticella si alza con la Bosnia ed Erzegovina: “Una squadra che sicuramente è cambiata rispetto all’ultima volta in cui l’abbiamo affrontata, ma che se possibile ha aumentato l’aspetto fisico. Da quel punto di vista potremo soffrire qualcosa, ma in questa fase sarà per noi un test importante per proseguire nel nostro percorso. Sono comunque contento, perché una vittoria così ci voleva, anche per ritrovare fiducia: l’obiettivo, nelle prossime due uscite, è dare continuità alle tante note positive di oggi”.