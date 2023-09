Serie B 2023/24: il Palermo vince sul finale, Pisa e Bari frenano sul pareggio

Quinta giornata di Serie B 2023/24: vittoria per Palermo, Sudtirol e Brescia, due i pareggi del pomeriggio.

Il Pisa si fa beffare ancora sul finale, termina 1-1 la sfida dell’Arena Garibaldi contro il Bari. A firmare il vantaggio dei nerazzurri è Beruatto all’undicesimo minuto, con un gran mancino al volo dalla distanza. Meglio i pugliesi nella seconda frazione di gioco: grandissima occasione al 65′ con la conclusione dalla distanza di Nasti, parata in maniera magistrale da Nicolas. E’ poi il nuovo ingresso Akpa-Chuwuku, all’esordio in Serie B a insaccare in porta un pallone fondamentale, valevole per il quarto pareggio stagionale.

Il Sudtirol si fa beffa sul finale dal Cosenza: termina 2-2. La sbloccano subito, al nono minuto, i padroni di casa con la rete messa a segno da Venturi su assist di Marras. Sono poi i gol di Casiraghi al 66esimo e di Odogwu al 75′ a illudere i biancorossi, beffati sul finale dalla rete di Mazzocchi. Il Brescia si impone sul Lecco: i biancazzurri si portano in vantaggio al terzo minuto: Borrelli su assist di Papetti mette dentro il vantaggio, l’occasione del pareggio arriva poi al 16esimo con un rigore concesso ai padroni di casa. Sul dischetto si posiziona Novakovich che però sbaglia, sprecando una grande occasione. Nella seconda frazione è Bianchi a chiudere i giochi, firmando il definitivo 2-0.

Pareggio con una rete per parte tra Feralpisalò e Modena: il match cambia subito il proprio equilibrio con il gol di Falcinelli al secondo minuto di gioco, vantaggio degli ospiti che dura però solo qualche minuto. Balestrero al nono riceve bene l’assist di Letizia e mette dentro il pallone del nuovo pareggio. Reti inviolate invece per tutto il match tra Ascoli e Palermo, sono poi i rosanero a firmare vantaggio e vittoria nei secondi finali: Mancuso regala la terza vittoria stagionale sai siciliani. Termina 0-1.