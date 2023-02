F1, presentata la nuova Alpine. Gasly: “Non vedo l’ora di iniziare”, Ocon: “Pronto a tornare in pista”

“Essere presentato ufficialmente come pilota del team BWT Alpine è fantastico e non vedo l’ora di affrontare la prossima fase della mia carriera. Sono ansioso di scoprire il potenziale e il valore della A523 nei test pre-stagionali e di proseguire nell’ambientamento con il team. Non vedo l’ora di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi per il 2023”. E’ un Pierre Gasly raggiante quello che presenzia alla presentazione della nuova Alpine, team con il quale correrà per la prima volta nell’imminente Mondiale in un’accoppiata tutta francese con Esteban Ocon, anche lui pronto a stupire con la scuderia transalpina: “Sono impaziente di iniziare la nuova stagione con il BWT Alpine F1 Team. Non vedo l’ora di iniziare la stagione per dare continuità ai miglioramenti dello scorso anno e non vedo l’ora di provare la vettura nei test pre-stagionali. La livrea è fantastica e si distingue dalle altre e sono sicuro che sarà fantastica in pista. Ho lavorato duramente in inverno per prepararmi all’inizio della stagione. Mi sento in ottima forma e sono pronto per tornare in pista”.