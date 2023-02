Highlights Tortona-Trento 74-70, quarti di finale Coppa Italia A1 2023 basket (VIDEO)

di Andrea Bellini 1

Il video con gli highlights di Tortona-Trento, sfida valida per i quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia A1 2023 di basket. Una partita che ha visto i piemontesi allungare tra terzo e quarto quarto, ma la Dolomiti Energia ha mostrato ancora grande carattere riaprendo la partita fino all’ultimo possesso, ma non è bastato: 74-70 il risultato finale. Di seguito le azioni salienti.

