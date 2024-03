F1, i precedenti Ferrari nel GP d’Australia: doppia cifra di successi

Il GP d’Australia di F1, in programma il 24 Marzo 2024, segnerà la 38ª edizione dell’evento. Si svolgerà per la 27ª volta nell’Albert Park di Melbourne che, dal 1996, ospita l’evento dopo che le gare dal 1985 al 1995 si disputarono a Adelaide. Nella Terra dei Canguri, la Ferrari ha ottenuto numerose vittorie, pur essendo seconda solo alla McLaren in termini di successi complessivi. Se la scuderia di Woking ha raggiunto quota 11 successi in Australia, la Ferrari è distante solo una vittoria dal team britannico, con Michael Schumacher che ha contribuito ai successi scarlatti 4 volte con la Ferrari negli anni 2000, 2001, 2002, 2004. Altri piloti Ferrari che hanno conquistato la vetta del podio in Australia includono Sebastian Vettel (2017, 2018), Gerhard Berger (1987, ad Adelaide), Eddie Irvine (1999), Kimi Räikkönen (2007) e Charles Leclerc (2022), arrivando in totale a 10 vittorie per la Rossa.

Nei libri di storia del GP d’Australia, il Cavallino Rampante sembra aver tramutato la “Land Down Under” in una proficua zona di caccia: in 38 occorrenze, infatti, la scuderia di Maranello ha ottenuto ben 26 podi, siglando una doppietta in 3 occasioni. Per quanto il passato sorrida alla Ferrari, i recenti GP d’Australia sono caratterizzati, tuttavia, da diversi alti e bassi: seppur nella stagione 2022 Leclerc è riuscito a partire dalla pole position e a vincere la gara ottenendo il giro più veloce, nel 2023 è stato costretto, invece, a ritirare la vettura, in quanto terminò la sua gara dopo un contatto in Curva 3 che lo fece finire nella ghiaia. Lo stesso successe a Carlos Sainz nel 2022, che finì prematuramente la sua corsa perché intrappolato nella ghiaia, mentre nel 2023 lo spagnolo non andò oltre la 12ª posizione, in seguito ad una penalità di 5 secondi incorsa per aver causato un contatto con Alonso.

Ritornando al presente e alla stagione 2024, la Ferrari è chiamata a spingere sull’acceleratore in questa prima parte di campionato, e il clima di ottimismo che circonda la scuderia di Maranello e la SF-24 sembrano essere premesse positive per ottenere un buon bottino di punti ed almeno un posto sul podio. Dunque, non ci resta che aspettare la domenica del GP d’Australia per vedere se la Ferrari riuscirà a soddisfare le aspettative.