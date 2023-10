F1 GP Stati Uniti 2023, griglia di partenza sprint race: qualifiche Shootout, pole Verstappen davanti a Leclerc

La griglia di partenza della sprint race del GP degli Stati Uniti 2023 di F1: ecco i risultati delle qualifiche Shootout che ad Austin mettono in palio la pole. Se la prende Max Verstappen in 1:34.538 nell’unico tentativo con la gomma soft in un Q3 in cui tutti e dieci i piloti hanno provato una sola volta in pista a conquistare la prima posizione. I distacchi sono minimi: Charles Leclerc è in prima fila insieme campione del mondo Red Bull, mentre in terza piazza c’è Lewis Hamilton davanti alle due McLaren di Norris e Piastri. Poi Sainz e Perez.

Q2 – L’olandese riesce in 1:35.181 a siglare il miglior crono anche in questa seconda fase delle Shootout, anche in questo caso davanti Leclerc, con Sainz invece in terza posizione. Daniel Ricciardo per poco non riesce in un altro colpaccio, finendo in undicesima posizione a trenta millesimi da Albon che invece riesce a salvarsi. Insieme al pilota australiano fuori anche le due Aston Martin di Alonso e Stroll, oltre a Ocon e Zhou.

Q1 – Max Verstappen fa segnare il primo tempo in 1:35.997 davanti a un Charles Leclerc, l’unico insieme all’olandese a rimanere sotto il muro dell’1’36”. Quarta l’altra Ferrari di Carlos Sainz dietro ad Albon. Ricciardo mette la sua Alpha Tauri dentro le 15 all’ultimo istante utile e fa fuori Hulkenberg. Con lui viene eliminata anche l’altra Haas di Magnussen, oltre a Bottas, Tsunoda e Sargeant.

GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT RACE

PRIMA FILA

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

SECONDA FILA

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Lando Norris (McLaren)

TERZA FILA

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

QUARTA FILA

7. Sergio Perez (Red Bull)

8. George Russell (Mercedes)

QUINTA FILA

9. Alexander Albon (Williams)

10. Pierre Gasly (Alpine)

SESTA FILA

11. Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

12. Fernando Alonso (Aston Martin)

SETTIMA FILA

13. Esteban Ocon (Alpine)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

OTTAVA FILA

15. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

16. Nico Hulkenberg (Haas)

NONA FILA

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

DECIMA FILA

19. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

20. Logan Sargeant (Williams)