F1, pagelle qualifiche GP Ungheria 2023: Sir Hamilton da lode, sogno Alfa Romeo

Le pagelle delle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria 2023, penultimo appuntamento di Formula 1 prima della sosta estiva. Lewis Hamilton ritrova la pole position, la nona sul circuito ungherese e la numero 104 della carriera. Alle sue spalle un affamato Max Verstappen, inseguito a sua volta da Lando Norris. Bene anche le due Alfa Romeo, mentre delude la Ferrari, con Leclerc sesto e Sainz undicesimo.

LEWIS HAMILTON, voto 10: Poco da dire per il Sir, che torna in ottima forma dopo due anni privi di pole position! Un giro assolutamente meraviglioso che porta Hamilton davanti a Verstappen e in prima piazza in vista del Gran Premio di domani. Nonostante domani si presenti come una giornata complessa, il numero 44 sembra pronto alla sfida.

MAX VERSTAPPEN, voto 9: Ottima prestazione, ancora una volta da parte dell’olandese, ma questa volta non è riuscito a conquistare la prima piazza abituale. La gara però, è domani, e Verstappen non esiterà ad attaccare Hamilton per riuscire a tagliare ancora una volta la linea del traguardo per primo.

LANDO NORRIS, voto 9.5: Un altro grande risultato per Norris, che perde la prima fila di pochi millesimi e piazza la propria McLaren sulla terza casella. Sembra ancora impossibile pensare ad una vettura così competitiva se si pensa a quella che il team inglese aveva presentato ad inizio stagione. Norris però è consapevole delle nuove possibilità alla sua portata e ora spera in un podio e forse, in qualcosa di più.

VALTTERI BOTTAS E ZHOU GUANYU, voto 8: Ottima prestazione per gli scudieri dell’Alfa Romeo, che portano entrambe le vetture in Q3, piazzandosi quinto e settimo. Un weekend decisamente positivo per la scuderia svizzera fino a questo momento, con la concreta possibilità di portare a casa punti importanti domani.

CARLOS SAINZ, voto 5: Non un buon sabato per lo spagnolo che non riesce a trovare ritmo sufficiente sulla mescola gialla e viene eliminato in Q2 di qualche millesimo. Domani sarà chiamato alla rimonta, non semplice sul layout dell’Hungaroring ma necessaria per la fiducia del pilota stesso e i punti in entrambi i campionati.