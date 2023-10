F1, pagelle qualifiche GP Qatar: Verstappen perfetto, colpiscono ancora i track limits

Max Verstappen conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar. Sarà George Russell a partire dalla seconda piazza, seguito da Lewis Hamilton, dopo la cancellazione dei tempi di entrambi i piloti McLaren. Giornata nera per Carlos Sainz e Sergio Perez, entrambi esclusi dal Q3.

VERSTAPPEN: 10

Ottima prestazione, ancora una volta, da parte del due volte campione del mondo. Nonostante alcune sviste nelle prove libere, Super Max si presenta con tutte le carte in regola per prendere la pole, che conquista grazie ad un giro magistrale.

RUSSELL: 9

Buon giro per Russell, che inizialmente strappa una terza posizione. La cancellazione del tempo di Norris però, gioca a suo favore e domenica partirà al fianco di Verstappen.

HAMILTON: 8.5

In casa Mercedes si festeggia per l’ottima qualifica di entrambi i piloti, con Hamilton terzo alle spalle del compagno di squadra. Buon giro per il Sir, che chiude una qualifica non del tutto pulita, anche grazie alla penalità degli scudieri McLaren.

LECLERC: 8

Questo venerdì non è stata la giornata perfetta per Leclerc, che alla bandiera a scacchi risultava settimo. I track limits però lo fanno avanzare e la Ferrari numero 16 domenica partita dalla quinta casella.

PIASTRI: 7+

La cancellazione del suo tempo arriva durante le interviste, tempo dopo la fine delle qualifiche. Il pilota australiano deve così salutare la P3 conquistata in pista e accontentarsi della sesta posizione, riconoscendo il proprio errore.

NORRIS: 7.5

Ottima qualifica per Norris fino all’errore sul finale. Il pilota numero 4 si vede così portar via la seconda piazza, conquistata dopo una sessione di costanza e ottimi giri.

PEREZ: 5+

E’ notte fonda per il messicano, che alla bandiera a scacchi del Q2 vede il suo tempo essere cancellato e ricade dalla decima alla tredicesima posizione. Il weekend per lui inizia nel peggiore dei modi, mentre il compagno di squadra fa faville.

SAINZ: 5

Giornata no anche per Sainz, che non trova il giusto feeling con la vettura e non riesce a portarla in Q3. Domenica scatterà undicesimo, con la necessità di rimontare se vuole ambire a posizioni importanti.