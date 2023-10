Olanda, Breda-Groningen interrotta: tifosi lanciano bicchieri dopo provocazione avversario

di Antonio Sepe 1

E’ stata interrotta al 28° minuto la sfida tra Breda e Groningen, valevole per la nona giornata della Serie B olandese. Il motivo? Lancio di bicchieri di birra in campo da parte dei tifosi della squadra di casa, che hanno reagito alla provocazione di Van Veen. Quest’ultimo ha segnato il gol dell’1-1 e si è reso protagonista di un’esultanza polemica visto che ha provocato i tifosi del Breda. Questi non hanno gradito e non sono rimasti a guardare, costringendo così l’arbitro a fermare il match. La sfida è poi ripresa regolarmente.