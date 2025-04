Oscar Piastri vince il Gran Premio dell’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Terza vittoria stagionale, seconda consecutiva, per il pilota McLaren, che guadagna la testa della classifica piloti. Secondo un solido Max Verstappen (Red Bull). Arriva il primo podio stagionale per la Ferrari. La firma ce la mette un monumentale Charles Leclerc. Il monegasco è autore di una gara straordinaria nella gestione della gomma e di una difesa eccellente della terza piazza su Lando Norris (McLaren), risalito dalla 10ª fino alla 4ª posizione dopo l’incidente in Q3 nelle qualifiche di ieri. Mercedes calate alla distanza. George Russell termina quinto davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Il pilota classe 2006 batte nuovamente, dopo averlo già fatto in Giappone, Lewis Hamilton (Ferrari), nella lotta alla sesta posizione nella seconda parte di gara. Continuano le difficoltà del volte campione del mondo, che esclusa la Sprint Race in Cina ha fatto vedere poche cose buone in questo primo spezzone di campionato. Completano la top ten le due Williams di Carlos Sainz e Alexander Albon, entrambe davanti a Isack Hadjar (Racing Bulls). Ritiri per Yuki Tsunoda (Red Bull) e Pierre Gasly (Alpine), andati al contatto nel corso del primo giro.

Le pagelle

Piastri (voto 9): parte alla grande e induce Verstappen a tagliare curva 2 costringendolo alla penalità di cinque secondi. Dopo la sosta si mette al comando e gestisce alla grande gli ultimi 25 giri. Solido e sempre più prima punta in McLaren.

Verstappen (voto 8): in partenza si fa sorprendere da Piastri e prende cinque secondi di penalità. Lo stint con gomma gialla è straordinario. Una volta uscito dalla sosta dietro l’australiano si limita a portare a casa un podio importante in ottica classifica piloti.

Leclerc (voto 10): gara monumentale del monegasco, che gestisce alla grande l’usura delle gomme gialle nei primi dieci giri e martella a suon di giri veloci personali fino alla sosta. Va forte anche con gomma bianca, svernicia Russell rifilandogli 20 secondi in 20 giri e riesce a difendersi dagli attacchi di Norris conquistando un podio insperato.

Norris (voto 6.5): la macchina è la più veloce e Piastri ne è la prova. Si trova sesto dopo pochi giri grazie al doppio ritiro Gasly-Tsunoda. Perde un paio di giri dietro a Hamilton sbagliando il punto di attacco in fondo al rettilineo del terzo settore. Secondi che poi si sono rivelati decisivi nel finale. Rischia di prendere penalità due volte in uscita dalla pit lane. La velocità c’è, ma le incertezze restano troppe.

Russell (voto 7): riesce a ottenere sempre il massimo dalla sua Mercedes. Sembra poter tenere il passo di Verstappen nel primo stint, ma con gomma bianca crolla all’improvviso e termina a 30 secondi dalla vetta.

Antonelli (voto 7): il passo è simile a quello del compagno di squadra. Viene messo nel traffico dopo la prima sosta, ma risale alla grande e tiene nuovamente dietro Hamilton, come già fatto in Giappone, con una seconda parte di gara di altissimo livello.

Hamilton (voto 5): costantemente battuto da Leclerc e più lento delle McLaren. In grande difficoltà con gomma gialla. Con gomma dura la velocità è buona, ma non riesce nemmeno ad impensierire Antonelli.

L’ordine d’arrivo

1 Oscar Piastri McLaren leader

2 Max Verstappen Red Bull Racing +2.843

3 Charles Leclerc Ferrari +8.104

4 Lando Norris McLaren +9.196

5 George Russell Mercedes +27.236

6 Kimi Antonelli Mercedes +34.688

7 Lewis Hamilton Ferrari +39.073

8 Carlos Sainz Williams +64.786

9 Alexander Albon Williams +66.391

10 Isack Hadjar Racing Bulls +66.732

11 Liam Lawson Racing Bulls +68.228

12 Fernando Alonso Aston Martin +75.723

13 Oliver Bearman Haas F1 Team +79.048

14 Esteban Ocon Haas F1 Team +93.573

15 Nico Hulkenberg Kick Sauber + 1L

16 Lance Stroll Aston Martin + 1L

17 Jack Doohan Alpine + 1L

18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1L

DNF Yuki Tsunoda Red Bull Racing

DNF Pierre Gasly Alpine

Le classifiche

PILOTI

Oscar Piastri (McLaren) 99

Lando Norris (McLaren) 89

Max Verstappen (Red Bull) 87

George Russell (Mercedes) 73

Charles Leclerc (Ferrari) 47

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 38

Lewis Hamilton (Ferrari) 31

Alexander Albon (Williams) 20

Esteban Ocon (Haas) 14

Lance Stroll (Aston Martin) 10

Pierre Gasly (Alpine) 6 punti

Nico Hulkenberg (Stake F1) 6

Oliver Bearman (Haas) 6

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 5

Carlos Sainz (Williams) 5

Isaac Hadjar (Racing Bulls) 5

Fernando Alonso (Aston Martin) 0

Gabriel Bortoleto (Stake F1) 0

Liam Lawson (Red Bull) 0

Jack Doohan (Alpine) 0

COSTRUTTORI

McLaren 188

Mercedes 111

Red Bull 89

Ferrari 78

Williams 25

Haas 20

Aston Martin 10

Racing Bulls 9

Stake F1 6

Alpine 6