L’annuncio del ‘Dottore’ prima della 6 Ore di Imola, seconda tappa del Mondiale WEC andata in scena all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

Valentino Rossi esce allo scoperto e svela l’intesa, non ancora raggiunta ma in divenire. La trattativa è in discesa, perché la volontà delle parti è quella di andare avanti insieme, proseguire un rapporto che ha fin qui soddisfatto entrambi.

Il ‘Dottore’ si è lasciato andare, confermando in sostanza quel che si dice e si scrive da un po’. L’accordo sta per essere raggiunto, anche se per la fumata bianca definitiva – quella prima dell’Habemus Papam – bisognerà attendere ancora. Forse solo qualche settimana, giusto il tempo di passare alle cose formali.

Valentino Rossi e BMW, la storia continua. Prima della 6 Ore di Imola, un appuntamento incredibile che ha raccolto oltre 70mila spettatori dopo il successo già dell’anno scorso, il pilota di Tavullia ha confermato che sta discutendo con la casa tedesca il rinnovo del contratto in scadenza al termine di questo Mondiale WEC.

“Mi piacerebbe continuare – le parole di Rossi, che gareggia nella classe LMGT3, prima di scendere sulla pista dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari – Stiamo già parlando per i prossimi anni”.

Come ricorda ‘Automoto.it’, quello tra Rossi e BMW è “un sodalizio nato quasi per caso, dato che inizialmente il suo impegno era con il Team WRT in orbita Audi, ma che si è trasformato in un rapporto diretto con la Casa bavarese”.

Venerdì a Imola pic.twitter.com/3ax1keZ44P — Valentino Rossi (@ValeYellow46) April 18, 2025

Valentino Rossi, dalla trattativa con BMW a quella con Pedro Acosta in MotoGP

A proposito di trattative, passando però alla MotoGP, in questo stesso periodo Rossi e i suoi manager starebbero anche trattando con l’agente di Pedro Acosta, pilota in rotta con KTM da sempre molto stimato dal nove volte campione del mondo.

L’obiettivo di Valentino è, per l’appunto, portare Acosta nel suo team, il VR46 Racing che ha iniziato molto bene la stagione, piazzandosi subito dietro alla Ducati della quale il suo stesso team è satellite a partire proprio di quest’anno.

“Acosta mi piace molto, è un pilota fantastico. È molto giovane e ha un talento incredibile”, ha detto Rossi in Qatar prima del quarto GP della stagione. Il ‘Dottore’ ha però sottolineato che è “molto presto” per parlare di mercato piloti, affermando di essere contento sia di Morbidelli che di Di Giannantonio.