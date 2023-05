F1, novità nelle qualifiche ad Imola: una sola mescola di gomme per ciascuna sessione

Grande novità in arrivo per le qualifiche della Formula 1. A partire dal prossimo Gran Premio ad Imola, in programma sabato 20 maggio presso l’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari”, verrà introdotta una nuova formula per rendere ancor più spettacolari ed sostenibili le qualifiche. In via sperimentale ogni vettura potrà contare su una sola mescola di pneumatici per ciascuna delle tre sessioni. I piloti si contenderanno il piazzamento in griglia di partenza utilizzando una sola mescola di pneumatici per ciascuna delle tre sessioni: per la Q1 si potranno usare solo le gomme di mescola dura (a banda bianca), in Q2 si impiegheranno le gomme di mescola media (con banda gialla), mentre i dieci superstiti che si sfideranno per la pole position in Q3 scenderanno in pista con la mescola morbida (con banda rossa).

Il direttore di Motorsport Pirelli, Mario Isola, ha spiegato l’introduzione di questa novità: “L’obiettivo è ridurre il numero di treni di pneumatici per gara, un altro passo per rendere la Formula 1 sempre più sostenibile. La decisione di far debuttare questo formato a Imola è stata presa da Formula 1 e Federazione è importante avere gare rappresentative per capire se il nuovo format funziona e Imola è una pista completa. Questo nuovo formato permette ai piloti di arrivare al giorno della gara con una buona distribuzione di mescole nella loro allocazione”.

“Inoltre questo sistema mette tutti sullo stesso piano e consente di fare ad esempio in Q1 con le dure più giri veloci, perché, se uno commette un errore nel giro lanciato, non è obbligato a montare un nuovo treno. Se poi l’esperimento, che verrà ripetuto più avanti nella stagione, dovesse rivelarsi positivo, potrebbe essere adottato in maniera permanente”, ha concluso Isola.