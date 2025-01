Lando Norris è pronto per tornare in pista. Il pilota McLaren andrà a caccia del primo titolo mondiale in Formula 1. Il britannico è stato ospite del podcast della BBC F1 Back at Base ritornato sul suo ottimo 2024, terminato con la delusione, vista la superiorità della vettura inglese sulla Red Bull, del secondo posto dietro Max Verstappen. “Quanto ti rendi conto di aver perso è difficile accettare la sconfitta. Vince un mondiale è il sogno che coltivo sin da quando sono bambino. Perdere in quel modo ha fatto male”, ha detto Norris, che ha terminato la stagione a 47 punti dal primo posto con otto pole position e quattro gare vinte. “Nel complesso è stato un anno molto positivo – continua il britannico – perché ho avuto il miglior rendimento della mia carriera. Ho dato sempre il massimo anche quando la pressione era molta. Ho commesso i miei errori e ne sono consapevole. Conosciamo i nostri lati forti e i nostri punti deboli. Credo di essere migliorato molto come pilota e di avere tutte le carte in regola per lottare ancora una volta per il titolo. So di essere migliorato molto e voglio dare battaglia sin dalla prima gara. All’inizio della mia carriera ho avuto dei problemi di fiducia. Ma ora quello è il passato e adesso sono consapevole dei miei mezzi”.

Ospite del podcast anche Oscar Piastri: “Sento di essere migliorato molto rispetto alla scorsa stagione e rispetto alle mie prime gare in Formula 1. Ho commesso qualche errore in qualifica, ma in gara ho mantenuto un’ottima costanza. Devo mettere insieme i pezzi così da poter essere ancora più competitivo nel 2025”. Ha speso alcune parole anche il team principal della McLaren Andrea Stella: “Sarebbe fortemente sbagliato da parte nostra pensare che sia facile ripetere la vittoria del mondiale costruttori. Sappiamo che tutto ciò che è arrivato è stato frutto del duro lavoro fatto negli anni. Facendo un lavoro migliore di quello dell’anno scorso ci potremo togliere molte soddisfazioni. Abbiamo vinto i costruttorim ma il vantaggio in termini di prestazioni che avevamo era dello 0,04% in media e il margine di punti che avevamo era del 2%. L’anno scorso abbiamo ottenuto 666 punti e sappiamo che se non miglioreremo questi numeri probabilmente non riusciremo a bissare il successo del 2024. Se vogliamo continuare a vincere, quindi, dobbiamo alzare l’asticella per il futuro”, il commento dell’ex ingegnere Ferrari.

Le coppie piloti del 2025

McLaren: Lando Norris – Oscar Piastri

Red Bull: Max Verstappen – Liam Lawson

Ferrari: Charles Leclerc – Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell – Kimi Antonelli

Aston Martin: Fernando Alonso – Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly – Jack Doohan

Visa Cash App RB: Yuki Tsunoda – Isack Hadjar

Haas: Esteban Ocon – Oliver Bearman

Williams: Carlos Sainz – Alexander Albon

Stake Sauber: Nico Hulkenberg – Gabriel Bortoleto

Il calendario del 2025

* con sprint race, ora italiana

16 marzo – Australia (Melbourne) ore 05.00

23 marzo – Cina* (Shanghai) ore 08.00

6 aprile – Giappone (Suzuka) ore 07.00

13 aprile – Bahrain (Sakhir) ore 17.00

20 aprile – Arabia Saudita (Jeddah) ore 19.00

4 maggio – Miami* (Miami) ore 22.00

18 maggio – Emilia-Romagna (Imola) ore 15.00

1 giugno – Spagna (Barcellona) ore 15.00

15 giugno – Canada (Montreal) ore 20.00

29 giugno – Austria (Spielberg) ore 15.00

6 luglio – Gran Bretagna (Silverstone) ore 16.00

27 luglio – Belgio* (Spa) ore 15.00

3 agosto – Ungheria (Budapest) ore 15.00

31 agosto – Olanda (Zandvoort) ore 15.00

7 settembre – Italia (Monza) ore 15.00

21 settembre – Azerbaijan (Baku) ore 13.00

5 ottobre – Singapore (Singapore) ore 14.00

19 ottobre – Stati Uniti* (Austin) ore 21.00

26 ottobre – Messico (Città del Messico) ore 21.00

9 novembre – Brasile* (San Paolo) ore 16.30

22 novembre – Las Vegas (Las Vegas) ore 07.00

30 novembre – Qatar* (Lusail) ore 20.00

7 dicembre – Abu Dhabi (Yas Marina) ore 14.00