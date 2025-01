“Guidarla per la prima volta è stato uno dei momenti più belli della mia vita”, ha detto sul suo debutto l’inglese, attaccato pesantemente nelle scorse ore

Hamilton ha debuttato mercoledì mattina sulla Ferrari. Precisamente sulla SF-23, nei primi test a Fiorano dove è stato accolto da un’entusiasmo pazzesco. Un migliaio di tifosi lo hanno aspettato fin dall’alba e ‘abbracciato’ come da quelle parti non accadeva forse dai tempi di Michael Schumacher.

Hamilton: “Guidare la Ferrari uno dei momenti più belli della mia vita”

“Nella mia carriera ho avuto la fortuna di poter vivere molte prime volte – ha detto dopo i test per ‘celebrare’ il suo esordio sulla Rossa – Non ero quindi sicuro di quante altre occasioni speciali avrei potuto ancora vivere, però guidare per la prima volta la Ferrari è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Quando ho messo in moto la vettura e sono uscito dal garage, avevo il mio sorriso più grande stampato sul volto. C’è molto lavoro da fare, ma non vedo l’ora di iniziare”.

FIRST TIME IN RED pic.twitter.com/mW0LRQHNEU — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) January 21, 2025

Trenta giri e 89 chilometri al debutto sulla Ferrari

Hamilton ha effettuato 30 giri, per un totale di 89 chilometri. Il sette volte campione del mondo ha alternato giri lanciati a soste. Questo sia per provare le partenze che per prendere confidenza con le procedure della vettura. Dopo la riunione con gli ingegneri è andato sotto la curva per salutare i tifosi che lo stavano acclamando.

“Come un mafioso italiano”: Hamilton nel mirino della stampa estera

L’inizio dell’avventura di Hamilton in Ferrari è datato 20 gennaio 2025, quando il pilota britannico si è presentato per la prima volta in via ufficiale nel quartier generale di Maranello. L’ex Mercedes si è presentato elegantissimo: una camicia bianca Ferrari, una cravatta scura, un doppiopetto e un lungo cappotto sulle spalle. Ai piedi scarpe lucenti, le Louboutin.

L’outfit di Hamilton è stato preso di mira dalla stampa estera, con affermazioni molto pesanti. Secondo Tom Cary del ‘The Telegraph’, ha ricordato quello di un mafioso italiano (vedi foto in alto).

Anche Will Lennox di ‘GQ Australia’ tira fuori la parola Mafia, nel titolo come nell’articolo, parlando del primo giorno di Hamilton in Ferrari. Che considera i due articoli come una assoluta mancanza di rispetto per un team storico e glorioso. Una pessima cadute di stile, quello stile che invece non è certo mancato ad Hamilton.