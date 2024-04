F1: morto Ted Toleman, il fondatore del team che lanciò Ayrton Senna

È morto all’età di 86 anni Ted Toleman, fondatore dell’omonimo team di Formula 1 dove mosse i primi passi Ayrton Senna. La squadra, presente nei paddock dal 1981 al 1985, rivelò Senna in F1, quando ottenne il secondo posto nel Gran Premio di Monaco per la sua prima stagione nell’élite della velocità nel 1984, miglior risultato in F1 per il team. Quell’anno la Toleman conquistò altri due podi con il brasiliano, in Gran Bretagna e Portogallo. La Toleman fu successivamente ceduta al marchio italiano di abbigliamento Benetton, che gareggiò nel campionato dal 1986 al 2001, vincendo due titoli piloti nel 1994 e 1995 con al volante un’altra leggenda come Michael Schumacher, oltre il titolo costruttori nel 1995. La Benetton fu poi acquistata dalla Renault, che attualmente corre sotto i colori della Alpine in F1.