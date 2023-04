Corinthians, il tecnico Cuca lascia per le accuse di stupro. Tite rifiuta la panchina

Il tecnico del Corinthians, Cuca, condannato per stupro nel 1987 e le cui accuse sono tornate in auge negli ultimi giorni dopo il suo ingaggio alla guida del club di San Paolo, è stato costretto a lasciare la panchina dopo appena una settimana per le proteste nei suoi confronti, lui che si è comunque sempre definito innocente. Lo ha fatto sapere il club bianconero: “Il Corinthians conferma che il tecnico Cuca ha lasciato la guida della squadra dopo una richiesta della famiglia per risolvere questioni private”. Globo Esporte riporta di un tentativo della dirigenza di ingaggiare Tite, che dalla fine dei Mondiali non è più il ct del Brasile: risposta negativa, ha rifiutato la panchina.