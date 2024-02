F1: Mclaren presenta la nuova macchina, ecco la MCL38 (FOTO)

La McLaren ha presentato la sua nuova vettura di F1, la MCL38, in vista della stagione 2024. La scuderia di Woking vuole proseguire sulla scia positiva del finale di 2023, dopo i grandi problemi di inizio anno. Prima della macchina, è stato potenziato lo staff con l’arrivo dell’ex capo ingegnere della Red Bull Rob Marshall e dell’ex specialista dell’aerodinamica Ferrari David Sanchez. “Cerchiamo di sfruttare lo slancio della scorsa stagione, ma siamo realistici nella consapevolezza che ogni squadra avrà fatto progressi e trovato competitività per le proprie auto del 2024. Abbiamo tutto a posto dal punto di vista delle infrastrutture e delle persone. Continuiamo ad andare avanti e a basarci sul lavoro svolto per riportarci in alto. Dovremo mettere alla prova la MCL38 durante i test pre-stagionali in Bahrein. La squadra ha svolto un buon lavoro durante l’inverno e siamo fiduciosi di poter partire con il piede giusto, ma sappiamo di avere compiti importanti a portata di mano prima dell’inizio della stagione”, le parole del team principal Andrea Stella.

Take a look at the details on the #MCL38. pic.twitter.com/6pOE2plLjJ — McLaren (@McLarenF1) February 14, 2024