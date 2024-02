Pallanuoto, Mondiali Doha 2024: Australia batte il Canada, Setterosa a una vittoria dalle Olimpiadi

L’Australia batte il Canada e così il Setterosa è per fortuna adesso a una sola vittoria, con due chance, dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Grande assist da parte delle australiane alle azzurre, visto che con la vittoria per 10-8 contro le nordamericane nella semifinale del tabellone per il quinto posto, costringono le canadesi alla finalina per il settimo e ottavo posto. C’è un solo pass olimpico rimasto in palio e se lo stanno contendendo proprio Canada e Italia, le ragazze di Silipo sfidano l’Olanda nell’altra sfida di giornata e in caso di vittoria (e dunque di qualificazione per la finalina quinto-sesto posto) si qualificheranno per i Giochi, visto che ad accaparrarsi la carta sarà la formazione che si piazzerà meglio tra Canada e Italia, le due selezioni ancora in corsa per un posto nella rassegna a cinque cerchi. Se invece le azzurre dovessero perdere contro le olandesi, a quel punto andrebbero a giocarsi la finale settimo-ottavo proprio contro le canadesi in quello che sarà un vero e proprio spareggio “all’ultimo sangue” per le Olimpiadi. Inutile dire che per il Setterosa una mancata partecipazione alle Olimpiadi 2024 sarebbe un disastro a livello sportivo dopo il boccone amaro della qualificazione fallita a Tokyo.