F1, Marko via dalla Red Bull? Verstappen non ci sta: “Sarebbe un problema”

Il futuro di Helmut Marko può allacciarsi inevitabilmente alle volontà della “risorsa più forte” della Red Bull, cioè Max Verstappen, così definito dallo stesso super consigliere. Dopo il caso Horner, i riflettori sono puntati sull’austriaco che a margine delle qualifiche del GP dell’Arabia Saudita è arrivato ad ipotizzare alla tv ORF una sospensione dal suo incarico: “Questa possibilità teorica esiste”. Altro giro, altro terremoto in casa Red Bull, dove l’unico a regalare serenità è lo stesso Verstappen che a Gedda ha conquistato un’altra pole. Ai microfoni di Sky Deutschland, il tre volte campione del mondo ha toccato ovviamente il tema Marko: “Il team sa che è una componente importante e quanto sia importante per me – ha detto Max soffermandosi sul forte legame che lo lega al consigliere Red Bull -, ma non solo. Basti ricordarsi tutto quello che ha ottenuto con Dietrich Mateschitz (il fondatore della RedBull scomparso nel 2022, ndr), e quanto sia stato ancor più importante dopo la sua scomparsa. La squadra sa cosa penso di lui e quanto conti la sua presenza all’interno del team. Per me dovrebbe essere sempre lì”. Ma se andasse via? “Potremmo avere un problema”, le parole di Verstappen, come riporta Sky.de.