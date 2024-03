F1 GP Arabia Saudita, Norris: “Siamo lenti in rettilineo”

“Siamo lenti in rettilineo. Lo scorso fine settimana le Aston erano davanti a noi in qualifica e le abbiamo passate in gara. Ma qui è difficile. Serve un grande delta per sorpassare e noi siamo lenti sui rettilinei”. A dirlo è Lando Norris, pilota McLaren, dopo le qualifiche valide per il GP dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024, che lo hanno visto conquistare la terza fila in griglia insieme al compagno di scuderia Oscar Piastri (5°). Buone indicazioni per la McLaren, che si è lasciata alle spalle le Mercedes, con George Russell sempre più in palla di Lewis Hamilton, rispettivamente settimo e ottavo.